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«Милан» отказался продавать Леау в «Челси»

Дата публикации: 12-12-2022

«Милан» не собирается отпускать одного из своих главных лидеров Рафаэля Леау в ближайшие трансферные окна.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, итальянский клуб отказал «Челси», предлагавшему 70 миллионов евро.

Также сообщается, что «россонери» и Леау ведут переговоры по новому контракту. Финальное обсуждение новой сделки состоится после окончания чемпионата мира в Катаре.

Напомним, «Милан» приобрел права на португальца у «Лилля» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 29 500 000 евро.

В этом сезоне Рафаэль был задействован тренерским штабом в 14 поединках Серии А. В них ему удалось отличиться 6 забитыми мячами и 5 ассистами.

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