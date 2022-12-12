«Милан» отказался продавать Леау в «Челси»

Дата публикации: 12-12-2022

«Милан» не собирается отпускать одного из своих главных лидеров Рафаэля Леау в ближайшие трансферные окна.



Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, итальянский клуб отказал «Челси», предлагавшему 70 миллионов евро.



Также сообщается, что «россонери» и Леау ведут переговоры по новому контракту. Финальное обсуждение новой сделки состоится после окончания чемпионата мира в Катаре.



Напомним, «Милан» приобрел права на португальца у «Лилля» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 29 500 000 евро.



В этом сезоне Рафаэль был задействован тренерским штабом в 14 поединках Серии А. В них ему удалось отличиться 6 забитыми мячами и 5 ассистами.