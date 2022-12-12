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«Шахтер» в Лондоне провел переговоры по Мудрику с четырьмя клубами

Дата публикации: 12-12-2022

Вингер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Тарик Панджа в своем «Твиттере».

По данным источника, на прошлой неделе представители «Шахтера» побывали в Лондоне, где провели предварительные переговоры по Мудрику и нескольким другим своим игрокам.

Отмечается, что в услугах украинского вингера заинтересован не один клуб, а четыре. Пока ни о каких договоренностях речь не идет, но процесс пошел.

Ранее сообщалось, что 21-летнего футболиста хочет подписать лондонский «Арсенал».

По ходу сезона 2022/23 Мудрик провел 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач.

По версии Transfermarkt.de украинец стоит порядка 40 000 000 евро.

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