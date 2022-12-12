«Шахтер» в Лондоне провел переговоры по Мудрику с четырьмя клубами

Дата публикации: 12-12-2022

Вингер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Тарик Панджа в своем «Твиттере».



По данным источника, на прошлой неделе представители «Шахтера» побывали в Лондоне, где провели предварительные переговоры по Мудрику и нескольким другим своим игрокам.



Отмечается, что в услугах украинского вингера заинтересован не один клуб, а четыре. Пока ни о каких договоренностях речь не идет, но процесс пошел.



Ранее сообщалось, что 21-летнего футболиста хочет подписать лондонский «Арсенал».



По ходу сезона 2022/23 Мудрик провел 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач.



По версии Transfermarkt.de украинец стоит порядка 40 000 000 евро.