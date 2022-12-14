Стартовал новый этап акции Case Go: выиграйте гаджеты Apple и топовую геймерскую технику

Дата публикации: 14-12-2022

Case:Go, одна из самых масштабных акций 1xBet, стала событием в мире любителей киберспорта. Каждый ее этап приурочен к крупнейшим турнирам года и приносит множество призов игрокам. Не станет исключением и новый этап, приуроченный к турниру BLAST Premier: World Final.

Ивент в Абу-Даби с призовым фондом 1 миллион долларов собрал 8 топовых киберспортивных команд по CS:GO. Однако выиграть ценный приз могут не только они: участники акции Case Go от 1xBet смогут побороться за крутые гаджеты Apple — MacBook Pro и iPhone 14. Дополнительными призами станут топовые геймерские аксессуары: игровая мышь Logitech Pro Х, клавиатура Logitech G Pro, наушники HyperX Cloud и кресло DXRacer уже ждут своих будущих владельцев.

Что нужно, чтобы оказаться одним из счастливчиков? Все просто:

Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на сайте/в приложении 1xBet Согласитесь на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете” Нажмите на кнопку "Принять участие" на странице акции Делайте ставки от $4 на BLAST Premier: World Final 2022

Сам турнир пройдет с 14 по 18 декабря. Розыгрыш призов акции Case Go состоится уже 20 декабря на странице промо.

Есть два простых способа увеличить свои шансы на победу. Первый — ставить больше 4 долларов. Ведь чем больше размер ставки, тем больше билетов на участие в розыгрыше наград вы получите. Второй — ставить на матчи с участием OG Esports, команды-партнера 1xBet. За каждую такую ставку игрок получит удвоенное количество баллов.

И помните: впереди главный розыгрыш гаджетов Apple и геймерской техники по итогам всех этапов акции Case Go, который состоится 20 декабря. Шансы выиграть призы будут у тех игроков, которые участвовали во всех этапах акции и получили хотя бы один билет за участие в каждом из них.

Ставьте на BLAST Premier: World Final — и сделайте себе отличный подарок на Новый год!