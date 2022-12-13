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Моуринью может возглавить сборную Португалии

Дата публикации: 13-12-2022

«Roma Press», указывая в качестве источника информации «La Gazzetta dello Sport», пишет, что новым наставником португальской сборной может стать Жозе Моуринью.

Фернанду Сантуш, в настоящий момент тренирующий команду, может лишиться своего поста из-за неудачного выступления на катарском ЧМ, с которого Португалия вылетала на стадии 1/4 финала, уступив Марокко.

Моуринью не придется уходить из «Ромы», поскольку ему разрешат совмещать должности в римской команде и сборной. Несмотря на сложность ситуации, сам специалист заинтересован в предложении.

Сантуш подвергся жесткой критике после вылета Португалии с ЧМ-2022. Так, Луиш Фигу обвинил тренера в том, что тот в играх плей-офф решил посадить Криштиану Роналду на скамейку запасных.

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