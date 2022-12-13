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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Гарначо, Рашфордом и Дало

Дата публикации: 13-12-2022

«МЮ» надеется сохранить в составе Алехандро Гарначо. Переговоры с аргентинцем по продлению сотрудничества продолжаются. Также «манкунианцы» рассчитывают сохранить в команде Диогу Дало и Маркуса Рашфорда. В игроках заинтересован Эрик тен Хаг, возглавляющий англичан. Информацией поделился Фабрицио Романо.

Гарначо находится в системе «красных дьяволов» с осени 2020 года. В апреле 2022 года он дебютировал за основу «Юнайтед», а в ноябре его признали лучшим игроком клуба.

В текущем сезоне на счету 18-летнего вингера 8 встреч (2 забитых мяча, 2 ассиста).

Соглашение перспективного футболиста с «Ман Юнайтед» истекает ближайшим летом. Ожидается, что ему предложат новый контракт до 2027 года, по которому зарплата Гарначо увеличится в 10 раз.

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