В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву

Дата публикации: 13-12-2022

Кирилл Брейдо, возглавляющий дирекцию по коммуникациям ЦСКА, дал комментарии относительно информации о возможном переходе Игоря Дивеева в «Зенит».



«Стандартный для подобных случаев вброс. Никто не сомневается в игровых качествах Игоря, но информация о том, что мы не можем договориться, не соответствует действительности. Клуб инициировал переговоры о пролонгации сотрудничества почти сразу после травмы игрока. Сам процесс занимает определенное время. Вскоре мы планируем встретиться с Олегом Ереминым, представляющим интересы футболиста. Клуб рассчитывает на Игоря и ждет его возвращения», - сообщил Брейдо в «Telegram».



Действующий контракт Дивеева с «армейцами» истекает в июне 2024 года.