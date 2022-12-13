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ПСВ может продать Гакпо в январе, но только за рекордную сумму

Дата публикации: 13-12-2022

Goal.com информирует, что зимой ПСВ может продать Коди Гакпо за сумму, которая станет рекордной для команды.

Форвард неплохо проявил себя на мундиале в Катаре, отличившись три раза. И если ранее Марсель Брандс, являющийся директором ПСВ, не собирался продавать игрока в январе, то теперь его мнение поменялось.

«Если брать Коди Гакпо, то в Европе купить его смогут 10-12 клубов. О сумме трансфера мы не говорили, но Коди хочет уйти, если им заинтересуется подходящий клуб. В любом случае сделка должна стать рекордной для ПСВ, - заявил Брандс.

В чемпионате Нидерландов Гакпо отличился 9 раз и сделал 12 ассистов в 14 играх.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Команда из Эйндховена оценивает своего подопечного в 55 000 000 евро.

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