«Челси» предложил Мукоко контракт до 2028 года

Дата публикации: 13-12-2022

По данным Николо Скиры, «Челси» рассматривает вариант с приобретением Юссуфа Мукоко, выступающего за дортмундскую «Боруссию».



Контракт нападающего с немецкой командой рассчитан до конца сезона, чем хотят воспользоваться лондонцы. «Аристократы» уже начали переговоры с 18-летним футболистом, которого они планируют подписать на правах свободного агента. «Челси» подготовил для Мукоко соглашение сроком до 2028 года.



В структуре «Боруссии» форвард находится с 2017 года. В сезоне 2022/2023 в его активе 22 встречи во всех соревнованиях (6 забитых мячей, 6 результативных передач).



Рыночный ценник на Мукоко составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Ранее СМИ сообщали, что интерес к игроку «шмелей» проявляют несколько команд из Европы.