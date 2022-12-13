«Спартак» интересуется защитником сборной Чили

Дата публикации: 13-12-2022

«Спартак» (Москва) проявляет интерес к Пауло Диасу из «Ривер Плейт», о чем утверждает издание «Minuto Deportes».



«Красно-белые» могут направить предложение по защитнику в ближайшее время. Трансфер оценивается в 5,5 млн евро. Для «Спартака» данная сумма не должна стать большим препятствием при осуществлении перехода.



Диас обучался футболу в «Палестино». Защитник успел поиграть в Чили, Саудовской Аравии и Аргентине. С августа 2019 года правами на него владеет «Ривер Плейт». В текущем сезоне Диас провел 26 матчей (1 забитый мяч). Его трудовой договор с клубом рассчитан до конца 2024 года.



В активе 28-летнего центрбека 39 игр за сборную Чили (без результативных действий).



Ранее сообщалось об интересе к Диасу со стороны «Монако».