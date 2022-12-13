Два игрока сборной Франции заболели перед матчем с Марокко

Дата публикации: 13-12-2022

14 декабря Сборная Франции в рамках полуфинального матча чемпионата мира 2022 будет противостоять сборной Марокко. В преддверии поединка главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам узнал, что команда вряд ли сможет рассчитывать на помощь защитника Дайо Упамекано и полузащитника Адриена Рабьо.



Как пишет издание «L’Equipe», оба игрока не принимали участия в тренировке 13 декабря из-за простуды.



Предполагается, что вместо защитника «Баварии» на поле появится Ибрагима Конате из «Ливерпуля». Что касается замены Рабьо, то наставник, вероятно, воспользуется услугами Юссуфа Фофана.



Отсутствующий в понедельник на тренировке Орельен Тчуамени уже вернулся в строй.



Матч между Францией и Марокко пройдет на стадионе «Эль-Байт». Начало игры в 22:00 по мск.