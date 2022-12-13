«Барселона» следит за талантом загребского «Динамо»

Дата публикации: 13-12-2022

Каталонцы хотят подписать пробившегося в основную команду «Динамо» (Загреб) 19-летнего полузащитника Мартина Батурина. Сделка может состояться этой зимой.



Несмотря на свой юный возраст футболист, выступающий на позиции атакующего полузащитника, сыграл в пяти из шести игр группового этапа Лиги чемпионов этого сезона и во всех матчах квалификационного раунда.



В чемпионате Хорватии на его счету 15 поединков с 3 голами и 4 ассистами.



Стоит отметить, что Мартин также провел 8 матчей за сборную Хорватии до 21 года.



Контракт Батурина с «Динамо» в силе до 15 июня 2027 года. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает хавбека в 6,5 млн евро.