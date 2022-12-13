Источник: «МЮ» пока не интересуется самым дорогим игроком Серии А

Дата публикации: 13-12-2022

Левый вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау не перейдет в ближайшее время в «Манчестер Юнатед».



Как пишет журналист Самуэль Лакхерст, «красные дьяволы» не делали официальных запросов «Милану» по игроку.



Ранее сообщалось, что итальянский гранд оценивает свою звезду в 100 миллионов евро. Также СМИ писали об интересе «МЮ» к футболисту.



Контракт 23-летнего португальца с «россонери» актуален до лета 2024 года.



Накануне стало известно, что «Милан» отказался продавать Леау в «Челси» за 70 000 000 евро, а президент команды Паоло Скалони заявил, что Рафаэл доволен тем, как развивается его карьера в Италии.



Напомним, Леау перешел в «Милан» из «Лилля» за 29,5 млн евро.