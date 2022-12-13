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«Боруссия» может приобрести Кудуса

Дата публикации: 13-12-2022

«Боруссия» из Дортмунда присматривается к форварду амстердамского «Аякса» Мохаммеду Кудусу.

Как сообщает Sport1.de, «шмели» были удивлены игрой футболиста за сборную Ганы на мундиале в Катаре. В 3 поединках турнира 22-летний африканец оформил два гола и демонстрировал очень зрелый футбол.

При этом источник утверждает, что не только дортмундцы интересуются возможностью приобрести Мохаммеда, ряд других топовых европейских клубов также планирует сразиться за подписание перспективного нападающего.

В сезоне 22/23 Кудус поучаствовал в 21 матче за «Аякс». В них он отличился 10 голами и 2 результативными передачами.

Рыночная стоимость ганца на трансферном рынке составляет 15 миллионов евро.

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