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«Ювентус» не отказывается от Дзаньоло

Дата публикации: 14-12-2022

Николо Дзаньоло по-прежнему интересен «Ювентусу», сообщает «Tuttomercatoweb».

Переговоры хавбека с «Ромой», за которую он выступает, пока приостановлены. При этом римляне не хотят отпускать футболиста. Действующее соглашение итальянца с «джаллоросси» рассчитано до лета 2024 года.

«Ювентус» находится в ожидании того, чем завершатся переговоры между Дзаньоло и «Ромой». Если стороны не смогут согласовать условия продления сотрудничества, то туринцы попробуют подписать полузащитника.

В системе «Ромы» Дзаньоло находится с 2018 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего исполнителя 2 гола и 3 ассиста в 14 поединках.

Рыночная стоимость представителя сборной Италии равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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