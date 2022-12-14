«Ювентус» не отказывается от Дзаньоло

Дата публикации: 14-12-2022

Николо Дзаньоло по-прежнему интересен «Ювентусу», сообщает «Tuttomercatoweb».



Переговоры хавбека с «Ромой», за которую он выступает, пока приостановлены. При этом римляне не хотят отпускать футболиста. Действующее соглашение итальянца с «джаллоросси» рассчитано до лета 2024 года.



«Ювентус» находится в ожидании того, чем завершатся переговоры между Дзаньоло и «Ромой». Если стороны не смогут согласовать условия продления сотрудничества, то туринцы попробуют подписать полузащитника.



В системе «Ромы» Дзаньоло находится с 2018 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего исполнителя 2 гола и 3 ассиста в 14 поединках.



Рыночная стоимость представителя сборной Италии равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).