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«Зенит» объявил о полноценном трансфере из «Кайрата» Алипа

Дата публикации: 14-12-2022

На сайте «Зенита» появилась информация о подписании соглашения с Нуралы Алипом. Петербуржцы оформили полноценный трансфер защитника.

По информации «Матч ТВ», переход Алипа обошелся «Зениту» в сумму не больше 1,75 млн евро. Договор с игроком подписан на 2,5 года. Опционально предусмотрено его продление на 1 сезон. В контракте с Алипом прописаны бонусные выплаты за игровое время во встречах, которые завершатся победой «сине-бело-голубых».

Центрдеф прошел просмотр в «Зените» в начале года, а в феврале клуб объявил о его аренде до конца сезона. Петербуржцы также получили право выкупа Алипа.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста 8 матчей, в которых он сделал 1 результативную передачу.

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