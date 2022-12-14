«Ростов» объявил о продлении контракта с Нтумбой

Дата публикации: 14-12-2022

«Ростов» договорился о пролонгации соглашения с Артемом Нтумбой. Новый контракт с форвардом будет действовать до лета 2024 года. Информация появилась на сайте клуба с берегов Дона.



В пресс-службе «Ростова» отреагировали на продление трудовых отношений с игроком следующим заявлением: «Поздравляем! Успехов в дальнейшем развитии в нашей команде».



«Желто-синие» подписали Нтумбу в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке клуба в 7 играх РПЛ (без результативных действий).



Рыночный ценник на 19-летнего форварда составляет 100 000 евро (источник – Transfermarkt.de).



Примечательно, что на счету Нтумбы есть несколько матчей за команду «2DROTS» из Медийной лиги.