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«Ростов» объявил о продлении контракта с Нтумбой

Дата публикации: 14-12-2022

«Ростов» договорился о пролонгации соглашения с Артемом Нтумбой. Новый контракт с форвардом будет действовать до лета 2024 года. Информация появилась на сайте клуба с берегов Дона.

В пресс-службе «Ростова» отреагировали на продление трудовых отношений с игроком следующим заявлением: «Поздравляем! Успехов в дальнейшем развитии в нашей команде».

«Желто-синие» подписали Нтумбу в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке клуба в 7 играх РПЛ (без результативных действий).

Рыночный ценник на 19-летнего форварда составляет 100 000 евро (источник – Transfermarkt.de).

Примечательно, что на счету Нтумбы есть несколько матчей за команду «2DROTS» из Медийной лиги.

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