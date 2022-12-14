«Боруссия» Д подпишет Заа в случае ухода Мукоко в «Челси»

Дата публикации: 14-12-2022

«Боруссия» (Дортмунд) в случае продажи Юссуфа Мукоко рассчитывает заполучить Уилфрида Заа, права на которого принадлежат «Кристал Пэлас». Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Кристиан Фальк.



Мукоко связан трудовыми отношениями со «шмелями» до конца сезона, потому летом он может покинуть команду в ранге свободного агента. Интерес к центрфорварду проявляют несколько европейских клубов.



В сезоне 2022/2023 на счету 18-летнего нападающего 22 встречи за дортмундцев (6 забитых мячей, 6 результативных пасов).



Контракт Заа с «Кристал Пэлас» истекает ближайшим летом. В текущем сезоне в активе 30-летнего бомбардира 13 игр в АПЛ, в которых он отличился 6 раз и сделал 2 результативные передачи.