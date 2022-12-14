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«Локомотив» близок к бесплатному подписанию Лантратова

Дата публикации: 14-12-2022

Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что «Локомотив» близок к подписанию контракта с Ильей Лантратовым. Если это случится, то «железнодорожники» могут расстаться с одним из имеющихся вратарей.

Соглашение голкипера с «Химками» рассчитано до июня 2025 года. Тем не менее к «красно-зеленым» он присоединится в статусе свободного агента. Спартак Гогниев, возглавляющий подмосковную команду, не видит Лантратова в составе «Химок». В связи с этим клуб может расторгнуть контракт с кипером, чтобы снизить расходы по зарплате.

Косвенно данная информация подтверждается отсутствием Лантратова в списке игроков, вызванных на первый сбор подмосковной команды в Турции.

В сезоне 2022/2023 на счету Лантратова 14 матчей (3 «сухих» встречи).

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