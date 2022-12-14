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Павар хочет покинуть «Баварию» летом

Дата публикации: 14-12-2022

«Bild» пишет, что летом Бенжамен Павар намерен уйти из «Баварии». Защитник не хочет продлевать трудовой договор с мюнхенцами.

В следующем сезоне француз планирует попробовать себя в другом клубе. Ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Барселоны».

В «Баварию» Павар перебрался в 2019 году из «Штутгарта». Сумма трансфера составила 35 млн евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 21 встреча в составе «красных» (4 забитых мяча). Его соглашение с «Баварией» действует до июня 2024 года.

В клубе готовы рассмотреть вариант с продажей Павара при наличии выгодного предложения. Рыночная стоимость защитника – 35 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).

На ЧМ в Катаре Павар провел 1 матч (без результативных действий).

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