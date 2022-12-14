«Ювентус» будет спорить с «Лацио» за талантливого защитника «Эмполи»

Дата публикации: 14-12-2022

Перспективный исполнитель обращает на себя все большее внимание.



Позицию «Эмполи» вблизи экватора турнирной таблицы Серии A можно считать относительно удовлетворительной по итогам первой части сезона.



Однако больше всего обращает на себя внимание левый защитник тосканского коллектива Фабиано Паризи, который в этом сезоне закрепил за собой место в основном составе «синих».



15 матчей и два забитых мяча исключительно повысили стоимость 22-летнего исполнителя на трансферном рынке и к тому же увеличили спрос на его услуги со стороны более именитых клубов. В частности, речь идет о римском «Лацио», еще в конце октября, определившем себе Паризи в качестве одной из целей на грядущую трансферную кампанию.



Однако составить конкуренцию «орлам» намеревается «Юве», и уже при таких условиях стоимость футболиста, запрашиваемая «Эмполи», будет составлять, как минимум, 15 млн евро.



Это усложняет задачу «зебрам», которым сначала нужно решить судьбу Луки Пеллегрини, выступающего на правах аренды во франкфуртском «Айнтрахте», однако из-за заработной платы на уровне 3 млн евро в год немцы не особо хотят выкупать игрока.