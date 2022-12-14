Агент Нюбеля подтвердил, что «Бавария» намерена отозвать его клиента из «Монако»

Дата публикации: 14-12-2022

Курьезная травма Мануэля Нойера заставила «Баварию» в срочном порядке искать голкипера. Уже появились новости о возможном трансфере хорвата Доминика Ливаковича, прекрасно проявившего себя на чемпионате мира.



Впрочем, самые первые слухи касались принадлежащего мюнхенцам Александера Нюбеля находящегося в аренде во французском «Монако». Агент 26-летнего стража ворот подтвердил, что его клиент может вернуться в Мюнхен.



««Бавария» сообщила мне, что они контактируют с «Монако». Однако окончательного решения по данному вопросу пока нет», - цитирует слова агента журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «Abendzeitung».



Напомним, Нюбель пополнил состав действующего чемпиона Германии на правах свободного агента летом 2020 года. До этого он выступал за «Шальке-04».



В футболке «монегасков» Алекс отыграл 23 встречи во всех соревнованиях, пропустив 33 гола.