11:18 ()
Свернуть список

Амрабат: приятно слышать об интересе со стороны «Барселоны» и «Атлетико»

Дата публикации: 14-12-2022

Марокканскому полузащитнику импонирует стиль футбола Диего Симеоне.

Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат высказался об интересе к себе со стороны других европейских клубов.

«Конечно же мне приято слышать о том, что за мной следят такие именитые клубы как «Барселона» и «Атлетико». Но сейчас я являюсь действующим игроком «Фиорентины».

Хави или Симеоне? Очень уважаю Хави, но отдаю предпочтение Симеоне. У «Атлетико» есть свой стиль игры. Его команду всегда представляли физически сильные и агрессивные футболисты. Мне кажется, между сборной Марокко и «Атлетико» есть что-то общее», - цитирует слова Амрабата «Marca».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с агентами Софьяна Амрабата по поводу возможного трансфера в английский клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close