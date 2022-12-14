Амрабат: приятно слышать об интересе со стороны «Барселоны» и «Атлетико»

Дата публикации: 14-12-2022

Марокканскому полузащитнику импонирует стиль футбола Диего Симеоне.



Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат высказался об интересе к себе со стороны других европейских клубов.



«Конечно же мне приято слышать о том, что за мной следят такие именитые клубы как «Барселона» и «Атлетико». Но сейчас я являюсь действующим игроком «Фиорентины».



Хави или Симеоне? Очень уважаю Хави, но отдаю предпочтение Симеоне. У «Атлетико» есть свой стиль игры. Его команду всегда представляли физически сильные и агрессивные футболисты. Мне кажется, между сборной Марокко и «Атлетико» есть что-то общее», - цитирует слова Амрабата «Marca».



Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с агентами Софьяна Амрабата по поводу возможного трансфера в английский клуб.