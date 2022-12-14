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«МЮ» хочет арендовать Фелиша с последующим выкупом

Дата публикации: 14-12-2022

«Ман Юнайтед» продолжает прорабатывать варианты по усилению атаки в ближайшее трансферное окно.

Как стало известно «ESPN», представители «Атлетико» проинформировали «красных дьяволов» о готовности расстаться с Жоау Фелишем в январе. Однако это произойдет только в том случае, если англичане выполнят требование испанского клуба. «Матрасники» хотят получить за 23-летнего футболиста сборной Португалии 100 000 000 евро.

Отмечается, что «манкунианцы» попытаются убедить «Атлетико» отдать им Фелиша в аренду с обязательством по выкупу игрока летом 2023 года.

Ранее пресса писала об интересе «МЮ» к Альваро Морате («Атлетико»), Коди Гакпо (ПСВ) и Гонсалу Рамушу («Бенфика»).

В этом сезоне Фелиш выходил на поле 18 раз (4 забитых мяча и 3 ассиста). На ЧМ-22 в Катаре португалец сумел отличиться 1 голом и 2 результативными передачами в 4 встречах.

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