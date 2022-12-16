23:02 ()
Свернуть список

“Ставка без риска” до $30 на финал чемпионата мира

Дата публикации: 16-12-2022

 

18 декабря мы узнаем, кто следующие 4 года будет носить звание лучшей сборной планеты. Станет ли Лионель Месси чемпионом мира с пятой и, как заявил сам легендарный игрок, последней своей попытки? Оформит ли Килиан Мбаппе заявку на величие, став лучшим бомбардиром команды-чемпиона на втором подряд турнире? Франция или Аргентина? Аргентина или Франция? Ответ появится совсем скоро, но за кого вы бы вы не болели, на 1xBet можно поставить на фаворита без страха проиграть!

Каким образом? Достаточно принять участие в акции “Ставка без риска”, которая приурочена к матчу финалистов на катарском стадионе “Лусаил”. Игроки 1xBet могут делать ставки на точный счет финала и даже в случае неудачного прогноза получат назад до $30 в виде фрибета.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых действий:

  1. Зарегистрироваться или авторизироваться на 1xBet
  2. Согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете
  3. Сделать ставку на точный счет матча Франция - Аргентина
  4. Наслаждаться финалом


События такого уровня происходят раз в 4 года. Быть причастным к ним, становиться чемпионом вместе с одной из команд — разве это не мечта каждого, кто любит футбол? 1xBet дает такую возможность — используйте ее с выгодой! Для этого не обязательно ехать в Катар, достаточно сделать “Ставку без риска”, насладиться финальной игрой и болеть за тех, на кого поставили.

Побеждайте вместе с кумирами вместе с 1xBet!

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close