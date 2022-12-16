“Ставка без риска” до $30 на финал чемпионата мира

Дата публикации: 16-12-2022

18 декабря мы узнаем, кто следующие 4 года будет носить звание лучшей сборной планеты. Станет ли Лионель Месси чемпионом мира с пятой и, как заявил сам легендарный игрок, последней своей попытки? Оформит ли Килиан Мбаппе заявку на величие, став лучшим бомбардиром команды-чемпиона на втором подряд турнире? Франция или Аргентина? Аргентина или Франция? Ответ появится совсем скоро, но за кого вы бы вы не болели, на 1xBet можно поставить на фаворита без страха проиграть!

Каким образом? Достаточно принять участие в акции “Ставка без риска”, которая приурочена к матчу финалистов на катарском стадионе “Лусаил”. Игроки 1xBet могут делать ставки на точный счет финала и даже в случае неудачного прогноза получат назад до $30 в виде фрибета.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых действий:

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События такого уровня происходят раз в 4 года. Быть причастным к ним, становиться чемпионом вместе с одной из команд — разве это не мечта каждого, кто любит футбол? 1xBet дает такую возможность — используйте ее с выгодой! Для этого не обязательно ехать в Катар, достаточно сделать “Ставку без риска”, насладиться финальной игрой и болеть за тех, на кого поставили.

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