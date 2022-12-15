Романо: «Челси» зимой подпишет нападающего «Мольде» за 10 млн евро

Дата публикации: 15-12-2022

«Челси» заинтересован в подписании Датро Фофана.



Фабрицио Романо пишет, что сделка может состояться до закрытия зимнего трансферного окна. За своего форварда «Мольде» получит 10 млн евро.



Стороны уже согласовали сумму компенсации за 19-летнего ивуарийца. В настоящий момент «аристократы» обсуждают с футболистом условия сотрудничества.



«Мольде» подписал Фофана в феврале прошлого года. В текущем сезоне на счету Датро 37 встреч за норвежскую команду (21 гол, 7 результативных передач).



Соглашение ивуарийца с «Мольде» рассчитано до конца 2024 года, а его рыночная стоимость составляет 7 млн евро (Transfermarkt.de).