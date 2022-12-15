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Романо: «Челси» зимой подпишет нападающего «Мольде» за 10 млн евро

Дата публикации: 15-12-2022

«Челси» заинтересован в подписании Датро Фофана.

Фабрицио Романо пишет, что сделка может состояться до закрытия зимнего трансферного окна. За своего форварда «Мольде» получит 10 млн евро.

Стороны уже согласовали сумму компенсации за 19-летнего ивуарийца. В настоящий момент «аристократы» обсуждают с футболистом условия сотрудничества.

«Мольде» подписал Фофана в феврале прошлого года. В текущем сезоне на счету Датро 37 встреч за норвежскую команду (21 гол, 7 результативных передач).

Соглашение ивуарийца с «Мольде» рассчитано до конца 2024 года, а его рыночная стоимость составляет 7 млн евро (Transfermarkt.de).

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