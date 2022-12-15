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«Палмейрас» объявил о трансфере Эндрика в «Реал» за 72 млн евро

Дата публикации: 15-12-2022

Эндрик стал игроком «Реала». Информацию на сайте клуба разместила пресс-служба «Палмейраса».

Трансфер обойдется мадридцам в 72 000 000 евро. Соглашение с Эндриком будет действовать до лета 2027 года. Опционально «сливочные» получат возможность продлить его до 2030 года. Состав «Реала» центрфорвард пополнит после своего совершеннолетия в 2024 году.

«Нам удалось завершить самые крупные в истории футбола Бразилии переговоры. Предложение, полученное от «Реала», соответствует таланту Эндрика, финансовым и спортивным ориентирам, которые мы наметили перед началом переговоров», - сообщил Лейла Перейра, являющийся президентом «Палмейраса».

Интерес к Эндрику также проявляли «Челси» и «ПСЖ».

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