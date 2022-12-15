«Локомотив» близок к трансферу Пиняева и Глушенкова за 400 млн рублей

Дата публикации: 15-12-2022

По информации «Чемпионата», «Локомотив» и «Крылья Советов» практически договорились о трансфере Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. За игроков самарской команды «железнодорожники» заплатят 400 млн рублей. Закрыть сделку стороны могут в ближайшее время.



Подробности возможного трансфера появились в Telegram‑канале Ивана Карпова. Журналист отметил, что «Локомотив» выкупит права на футболистов в рассрочку, поскольку у московской команды нет средств на единовременную выплату. За каждого из игроков «красно-зеленые» заплатят по 200 млн рублей.



С начала сезона Глушенков провел за «Крылья Советов» 21 встречу (6 забитых мячей, 6 голевых передач). В активе Пиняева 15 игр за самарцев (4 гола, 3 ассиста).