«Манчестер Сити» предложил за Гвардиола 130 млн евро

Дата публикации: 15-12-2022

Альфредо Педулла пишет, что «Сити» направил «Лейпцигу» предложение по трансферу Йошко Гвардиола. «Горожане» оценили защитника «быков» в 130 млн евро. Сумма оказалась значительно выше той, что ранее предложили «Челси» и «Реал». Так, «сливочные» планировали выкупить права на хорвата за 90 млн евро.



Для Гвардиола «Манчестер Сити» также подготовил хороший контракт. Английский гранд согласен платить ему 12 млн евро в год. «Реал» предлагает хорвату в 2 раза меньшую сумму.



Педулла отметил, что оформить переход Гвардиола «Ман Сити» собирается этой зимой. Также возможен вариант, при котором защитник останется в «РБ Лейпциг» до конца сезона на правах аренды.



«Transfermarkt» оценивает 20-летнего футболиста в 60 000 000 евро.