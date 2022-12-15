Роналду может перейти в топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 15-12-2022

В ноябре Криштиану Роналду со скандалом разорвал трудовые отношения с «МЮ» и теперь продолжает поиски новой команды. При этом его будущее по-прежнему остается под вопросом.



«Football.London» утверждает, что у нападающего появился вариант с клубом из АПЛ. Зимой Криштиану может заключить соглашение с «Челси». Тодду Боэли, являющемуся собственником «синих», импонируют игровые качества португальца. Минувшим летом он хотел оформить переход Роналду, но Томас Тухель, возглавлявший лондонцев на тот момент, отказался от данного трансфера.



После травмы Армандо Броя, выбывшего до конца сезона, «Челси» занялся поисками центрфорварда. Лондонцы могут подписать Роналду, но в этом случае 37-летнему игроку придется согласиться на снижение зарплаты.