Экс-наставник «Спартака» Витория может возглавить сборную Португалии

Дата публикации: 15-12-2022

Новым наставником сборной Португалии может стать Руй Витория. Информацией поделился ресурс «Noticias ao Minuto».



Экс-наставник «Спартака» вошел в шорт-лист федерации футбола Португалии. В настоящее время Витория тренирует сборную Египта. Ранее специалист работал с «Аль-Насср», «Бенфикой» и другими клубами.



Португальская сборная неудачно выступила на ЧМ-2022. В 1/4 финала она уступила Марокко (0:1). На мировом первенстве командой руководил Фернанду Сантуш, об отставке которого 15-го декабря сообщил Фабрицио Романо.



«Сантуш больше не работает с португальской сборной. Решение приняли после ЧМ в Катаре. В ближайшие недели у главной команды страны появится новый главный тренер», - написал инсайдер в соцсети.