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Защитник сборной Хорватии хочет в Серию А

Дата публикации: 15-12-2022

Игрок близок к смене клубной прописки.

Крайний защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович проводит отличный сезон в клубе и национальной команде. Неудивительно, что из-за этого к нему есть повышенный спрос со стороны серьезных клубов.

Как сообщает издание «Record Sport», сам хорватский футболист хочет перебраться в элитный дивизион чемпионата Италии.

В сезоне 2022/2023 Юранович забил гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах, включая ассиста в игре против Канады. Портал «Transfermarkt» оценивает его в 6,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего фулбека претендует представитель чемпионата Испании – «Атлетико».

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