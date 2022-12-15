08:46 ()
Свернуть список

«Галатасарай» готов заплатить «Барселоне» за трансфер Депая

Дата публикации: 15-12-2022

По данным Sport.es, стамбульский клуб уже обратился в «Барселону» с официальным предложением. При этом сам нидерландец не горит желанием играть в турецкой Суперлиге. Он хочет летом получить статус свободного агента, чтобы перейти в топ-клуб.

Ранее была информация, что Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. Каталонцы рассчитывают продать форварда в зимнее трансферное окно. Контракт Мемфиса истекает 30 июня 2023 года.

Голландец пополнил состав «сине-гранатовых» летом 2021 как свободный агент. В этом сезоне он сыграл в трех официальных матчах за «Бару» во всех турнирах, отличившись одним голом.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В первом матче после перерыва, связанного с чемпионатом мира-2022, команда Хави примет «Эспаньол» 31 декабря.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close