«Галатасарай» готов заплатить «Барселоне» за трансфер Депая

Дата публикации: 15-12-2022

По данным Sport.es, стамбульский клуб уже обратился в «Барселону» с официальным предложением. При этом сам нидерландец не горит желанием играть в турецкой Суперлиге. Он хочет летом получить статус свободного агента, чтобы перейти в топ-клуб.



Ранее была информация, что Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. Каталонцы рассчитывают продать форварда в зимнее трансферное окно. Контракт Мемфиса истекает 30 июня 2023 года.



Голландец пополнил состав «сине-гранатовых» летом 2021 как свободный агент. В этом сезоне он сыграл в трех официальных матчах за «Бару» во всех турнирах, отличившись одним голом.



Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В первом матче после перерыва, связанного с чемпионатом мира-2022, команда Хави примет «Эспаньол» 31 декабря.