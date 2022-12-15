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Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне»

Дата публикации: 15-12-2022

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне», о чем пишет «Marca».

«Ювентус», не имея успеха в переговорном процессе с 27-летним футболистом по продлению контракта, принял решение продать хавбека в январе. Согласно источнику, представители француза предложили услуги игрока «Барселоне». О реакции «блаугранас» не сообщается.

В текущем сезоне Рабьо провел 24 матча (клуб + сборная): на его счету семь голов и три результативных паса.

Ранее в «Twitter» журналиста Даниэле Лонго появилась информация, что в Рабьо заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл».

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