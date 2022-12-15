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«Интер» определился с главной трансферной целью

Дата публикации: 15-12-2022

«Интер» рассматривает различные варианты усиления состава в ближайшее трансферное окно и уже определился с приоритетом. Итальянский клуб хочет подписать новичка в оборону.

Как сообщает издание «Calciomercato», клуб намерен заполучить талантливого центрального защитника «Аталанты» Джордже Скальвини.

Помимо «нерадзурри» за прогрессом перспективного центрдефа следят такие клубы как «Рома», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Отметим, что в этом сезоне 19-летний футболист провел одиннадцать поединков, отличившись голом.

Портал «Transfermarkt» оценивает итальянца в 20 миллионов евро. Однако, «Аталанта» хочет получить за своего воспитанника порядка € 40 млн.

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