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Неймар отправил Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свел татуировку с его изображением

Дата публикации: 16-12-2022

«Daily Star» пишет, что Неймар обратился к Ришарлисону с просьбой свести татуировку, на которой он изображен. На эти цели форвард перевел своему партнеру по сборной 30 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на спине у Ришарлисона появилась татуировка, на которой изображены Неймар и Роналдо. Ее футболист «Тоттенхэма» сделал в честь участия на катарском мундиале. Однако у Неймара, по всей видимости, данная идея восторга не вызвала.

Для Ришарлисона ЧМ-22 стал первым в карьере. На турнире нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии неплохо проявил себя, отметившись несколькими красивыми голами. Всего на счету 25-летнего исполнителя 4 игры (3 забитых мяча, 1 результативная передача).

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