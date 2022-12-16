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«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

Дата публикации: 16-12-2022

В «Спартаке» подтвердили новость о трансфере Айртона Лукаса. Защитник продолжит карьеру во «Фламенго».

«Во «Фламенго» решили выкупить контракт футболиста на условиях, которые устраивают наш клуб», - сообщили в пресс-службе «красно-белых».

О договоренности между сторонами по переходу бразильца ранее сообщили ряд источников. Сумма трансфера оценивалась в 7 млн евро, которые «Фламенго» должен будет выплатить до 2025 года.

Состав «Спартака» Айртон пополнил в 2018 году. На счету бразильца 108 игр в футболке «красно-белых» (4 гола). С марта 2022 года он находился в аренде во «Фламенго», за который успел провести 41 встречу (2 забитых мяча, 6 ассистов). Вместе с бразильской командой Айртон завоевал Кубок Либертадорес.

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