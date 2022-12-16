В «ПСЖ» назвали ценник Мбаппе

Дата публикации: 16-12-2022

Мбаппе принял решение продлить сотрудничество с «ПСЖ» не из-за денег, поскольку «Реал» подготовил для него более выгодный контракт. Об этом рассказал источник в парижской команде. Также он назвал ценник на центрфорварда.



«Если люди понимают, насколько высоко ценится сегодня Мбаппе, то им следует осознать, какую важную роль он играет в нашей команде.



Стоимость Мбаппе? 300-350 млн евро.



«Реал» готов был предложить Килиану более выгодные условия, чем наш клуб. Он предпочел остаться, что свидетельствует о многом. Килиан решил продлить сотрудничество с «Пари Сен-Жермен» не из-за денег», - публикует слова источника «The Telegraph».



Минувшим летом Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге остался во Франции. Ценник на нападающего равняется 160 млн евро («Transfermarkt»).