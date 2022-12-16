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«Манчестер Сити» хочет подписать Саку и Беллингема

Дата публикации: 16-12-2022

Хосеп Гвардиола, пролонгировавший контракт с «Ман Сити», определился с главными трансферными целями. Испанец хотел бы подписать Джуда Беллингема и Букайо Саку, пишет «90min».

Правами на Беллингема владеет «Боруссия», но вряд ли хавбек надолго задержится в Дортмунде. Среди претендентов на него значатся «Ливерпуль» и «Реал». В «Сити» уверены, что Беллингему может быть интересно вновь оказаться в связке с Холандом, с которым он ранее выступал в дортмундском клубе. Также 19-летнего англичанина должна привлечь возможность поработать с Гвардиолой.

Сака принадлежит «Арсеналу», но стороны никак не могут достигнуть договоренности по новому контракту. Если «пушкарям» не удастся продлить соглашение с 21-летним полузащитником, то «горожане» готовы попытаться подписать его.

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