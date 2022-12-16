В ФИФА подтвердили, что формат ЧМ-2026 может быть изменен

Дата публикации: 16-12-2022

Джанни Инфантино, являющийся президентом FIFA, подчеркнул, что для следующего ЧМ может быть выбран другой формат проведения. Турнир, запланированный на 2026 год, примут США, Мексика и Канада.



«Мы одобрили вариант с разделением на 16 групп, в которые попадут по 3 сборные. Однако, не исключено, что данный формат будет пересмотрен. Некоторые считают, что деление на 12 групп по 4 команды станет более интересным», - приводит заявление Инфантино Андрей Панков из «Чемпионата».



В настоящее время в Катаре проходят заключительные встречи ЧМ-2022. Главный трофей турнира 18-го декабря разыграют между собой французская и аргентинская сборные. Днем ранее в поединке за третье место сойдутся Хорватия и Марокко.