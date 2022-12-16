Умер бывший тренер «Милана» и сборной Сербии Синиша Михайлович

Дата публикации: 16-12-2022

Фабрицио Романо в своем «Twitter» сообщил о смерти Синишы Михайловича. Экс-наставнику «Фиорентины», «Торино» и национальной сборной Сербии было 53 года.



В 2019 году у Михайловича диагностировали лейкемию. После лечения ему удалось вернуться к работе, поскольку болезнь отступила. Однако весной этого года недуг вновь проявил себя.



Михайлович был одним из наиболее талантливых сербских защитников. В бытность футболистом он выступал в составе «Црвены Звезды», «Ромы», «Лацио» и «Интера». Именно миланский клуб был последним в карьере Михайловича.



В 2006 году он стал ассистентом тренера в «Интере». Затем в его карьере были «Фиорентина», сборная Сербии, «Сампдория» и «Торино». До сентября 2022 года Михайлович трудился в «Болонье».