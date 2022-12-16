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Ван-Биссака заинтересовал «Вулвергемптон»

Дата публикации: 16-12-2022

«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Аарона Ван-Биссаку, не подходящего под требования Эрика Тен Хага.

Как утверждает издание «TalkSport», английский футболист интересен представителю АПЛ – «Вулвергемптону».

Отмечается, что новый главный тренер «волков» Хулен Лопетеги лично заинтересован в Ван-Биссаке и надеется заполучить игрока в период январского трансферного окна.

В этом сезоне на клубном уровне правый защитник «манкунианцев» отыграл всего четыре минуты, которые пришлись на матч против «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что Жозе Моуринью хочет видеть англичанина в «Роме».

Ван-Биссака обучался футболу в академии «Кристал Пэлас». Летом 2019-го он перебрался в «МЮ». Сумма трансфера – 55 000 000 евро.

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