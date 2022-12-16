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Экс-форвард «Локо» Фарфан объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 16-12-2022

Перуанец решил покончить с футболом.

38-летний нападающий Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «Infobae».

В 2004 году он переехал в Европу в нидерландский ПСВ, где выступал 4 сезона, успев забить более 50 голов. Далее в карьере Джефферсона были выступления за «Шальке» и «Аль-Джазиру». В 2017 году форвард перешел в московский «Локомотив» (в составе «железнодорожников» ему удалось стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России), а в прошлом году вернулся в «Альянса Лима», откуда и начиналась его профессиональная карьера.

За сборную Перу Фарфан провел более 100 матчей, забив 27 голов.

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