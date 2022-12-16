«Бенфика» хочет получить более 70 млн евро за Рамуша

Дата публикации: 16-12-2022

«Орлы» рассматривают предложения по нападающему.



Нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Гонсалу Рамуш удачными выступлениями за национальную команду и клуб привлек внимание большого количества европейских грандов.



Так, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что команда из Лиссабона хочет получить за своего игрока более 70 000 000 евро.



По ходу сезона 22/23 Гонсалу сыграл во всех турнирах 25 матчей, забил 17 голов и сделал 7 голевых передач. На трансферном рынке цена на 21-летнего бомбардира составляет 24 миллиона евро.



Рамуш является воспитанником «Бенфики». Его контракт с клубом в силе до 30.06.2026.