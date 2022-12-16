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Локателли ведет переговоры с «Ювентусом» по условиям контракта

Дата публикации: 16-12-2022

«Ювентус» намеревается пролонгировать сотрудничество с опорным полузащитником Мануэлем Локателли. Об этом информирует авторитетный инсайдер Николо Скира.

По словам журналиста, руководство «бьянконери» ведет переговоры с 24-летним футболистом насчет заключения контракта до 2027 года.

Напомним, летом 2021 «Юве» арендовал Локателли у «Сассуоло» на два года с обязательством выкупа за 25 млн евро. Кроме того, в будущем «черно-зеленые» смогут получить еще 12,5 млн евро в виде бонусных отчислений.

В нынешнем сезоне Мануэль провел 17 встреч за туринцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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