Локателли ведет переговоры с «Ювентусом» по условиям контракта

Дата публикации: 16-12-2022

«Ювентус» намеревается пролонгировать сотрудничество с опорным полузащитником Мануэлем Локателли. Об этом информирует авторитетный инсайдер Николо Скира.



По словам журналиста, руководство «бьянконери» ведет переговоры с 24-летним футболистом насчет заключения контракта до 2027 года.



Напомним, летом 2021 «Юве» арендовал Локателли у «Сассуоло» на два года с обязательством выкупа за 25 млн евро. Кроме того, в будущем «черно-зеленые» смогут получить еще 12,5 млн евро в виде бонусных отчислений.



В нынешнем сезоне Мануэль провел 17 встреч за туринцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.