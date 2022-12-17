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Защитник «Рубина» Самошников близок к переходу в «Локомотив»

Дата публикации: 17-12-2022

«Локомотив» ведет переговоры по трансферу Ильи Самошникова, права на которого принадлежат «Рубину».

Metaratings.ru утверждает, что «железнодорожники» уже согласовали условия перехода с футболистом и его окружением, но еще не направляли запрос по защитнику казанской команде.

В «Локомотиве» уверены в успешном завершении сделки, поскольку трудовой договор Самошникова с «Рубином» действует до конца сезона. Москвичи планируют оформить трансфер сразу после того, как новое руководство казанцев приступит к работе.

Самошников мог покинуть «Рубин» минувшим летом, но его переход в «Динамо» так и не состоялся. Сообщалось, что от подписания защитника решено было отказаться после результатов медосмотра.

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