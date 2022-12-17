«Эвертон» ищет нового нападающего после ухода Рондона

Дата публикации: 17-12-2022

По информации Фабрицио Романо, «Эвертон» начал поиски нового форварда. «Ириски» надеются найти замену Саломону Рондону, об уходе которого стало известно 16-го декабря.



33-летний венесуэлец перебрался в «Эвертон» в августе 2021 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне в его активе 7 игр в АПЛ (без результативных действий).



Ранее СМИ писали, что «ириски» хотят подписать Исмаила Сарра, выступающего за «Уотфорд», выкупивший права на вингера у «Ренна» за 30 млн евро.



В сезоне 2022/2023 на счету Сарра 17 встреч в Чемпионшипе, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Рыночная стоимость 24-летнего сенегальца составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).