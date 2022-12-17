ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из «Атлетико Минейро»

Дата публикации: 17-12-2022

ЦСКА располагает возможностью досрочно прервать аренду Бруно Фукса, который перебрался в «Атлетико Минейро». Информацией поделился ресурс «Metaratings».



Ранее «армейцы» на своем сайте сообщили об уходе Фукса. Бразильцы получили защитника в аренду на год с возможностью последующего выкупа. При этом в арендном соглашении присутствует пункт, позволяющий ЦСКА вернуть своего футболиста, если количество встреч, проведенных им за команду из Белу-Оризонти, будет меньше определенного уровня.



За аренду Фукса московский клуб получит 0,4 млн евро. Помимо этого, «красно-синие» смогут рассчитывать на 50-процентную часть от прибыли со следующей продажи центрбека.



За 2,5 года Фукс провел за ПФК ЦСКА всего 19 встреч (без результативных действий).