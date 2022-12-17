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В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии

Дата публикации: 17-12-2022

Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора «Наполи», рассказал о своем отношении к слухам, связанным с продажей Хвичи Кварацхелии. Ранее издание «The Sun» сообщило, что интерес к вингеру проявляет «Ньюкасл Юнайтед».

«Хвича интересен «Ньюкаслу»? Мы не собираемся его отпускать независимо от суммы предложения», - публикует заявление Джунтоли ресурс «Спорт-Экспресс».

Неаполитанцы подписали Кварацхелию минувшим летом. Его переход обошелся клубу в 10 млн евро. В текущем сезоне в активе 21-летнего футболиста 8 забитых мячей и 10 голевых пасов в 17 матчах.

С «партенопейцами» Кварацхелия связан контрактом до середины 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 60 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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