В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии

Дата публикации: 17-12-2022

Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора «Наполи», рассказал о своем отношении к слухам, связанным с продажей Хвичи Кварацхелии. Ранее издание «The Sun» сообщило, что интерес к вингеру проявляет «Ньюкасл Юнайтед».



«Хвича интересен «Ньюкаслу»? Мы не собираемся его отпускать независимо от суммы предложения», - публикует заявление Джунтоли ресурс «Спорт-Экспресс».



Неаполитанцы подписали Кварацхелию минувшим летом. Его переход обошелся клубу в 10 млн евро. В текущем сезоне в активе 21-летнего футболиста 8 забитых мячей и 10 голевых пасов в 17 матчах.



С «партенопейцами» Кварацхелия связан контрактом до середины 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 60 000 000 евро (Transfermarkt.de).