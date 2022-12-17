05:40 ()
Свернуть список

Источник: «Челси» полностью завершил сделку по трансферу Нкунку

Дата публикации: 17-12-2022

«Челси» договорился с «Лейпцигом» по трансферу Нкунку. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.

Инсайдер написал в соцсети: «С лета 2023 года француз станет игроком «Челси». Соглашение подписано со стороны «РБ Лейпциг» и самого футболиста».

Ранее ряд источников сообщали, что медосмотр Нкунку для «аристократов» состоялся в сентябре. Трансфер полузащитника обойдется лондонцам в € 60 млн.

К «быкам» Нкунку присоединился в июле 2019 года, перейдя из «ПСЖ». В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету француза 12 забитых мячей и 2 ассиста в 15 встречах за «Лейпциг». Трудовые отношения хавбека с командой Марко Розе истекают ближайшим летом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close