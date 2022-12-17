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Скалони – об игре с Францией: это будет последний матч Месси за сборную Аргентины

Дата публикации: 17-12-2022

Лионель Скалони не стал держать в секрет новость о завершении Лионелем Месси международной карьеры. Наставник аргентинской сборной сообщил, что финал ЧМ в Катаре для легендарного аргентинца станет последним в составе «альбиселесте».

«В связи с этим мы надеемся, что ему удастся заполучить кубок мирового первенства», - цитируют Скалони испанские СМИ.

Сам Месси также подтвердил, что поединок с Францией для него будет последним в сборной.

«Я рад, что добился этого. Свою международную карьеру я завершу финальным матчем чемпионата мира», - публикует заявление 35-летнего форварда ресурс «Ole».

Дебют Месси в сборной Аргентины состоялся в 2005 году. На мундиале в Катаре в активе звездного футболиста 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

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