Скалони – об игре с Францией: это будет последний матч Месси за сборную Аргентины

Дата публикации: 17-12-2022

Лионель Скалони не стал держать в секрет новость о завершении Лионелем Месси международной карьеры. Наставник аргентинской сборной сообщил, что финал ЧМ в Катаре для легендарного аргентинца станет последним в составе «альбиселесте».



«В связи с этим мы надеемся, что ему удастся заполучить кубок мирового первенства», - цитируют Скалони испанские СМИ.



Сам Месси также подтвердил, что поединок с Францией для него будет последним в сборной.



«Я рад, что добился этого. Свою международную карьеру я завершу финальным матчем чемпионата мира», - публикует заявление 35-летнего форварда ресурс «Ole».



Дебют Месси в сборной Аргентины состоялся в 2005 году. На мундиале в Катаре в активе звездного футболиста 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.